Il sondaggista Renato Mannheimer, in un’indagine condotta per Il Giornale, ha reso evidente il processo di disaffezione degli elettori nei riguardi dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Al di là dei trend emersi dopo le elezioni regionali, dapprima in Abruzzo e oggi in Sardegna, il sociologo sostiene che la ragione principale del fenomeno sia da attribuire a una generale insoddisfazione del lavoro svolto dai vertici pentastellati al governo. Sono questi i fattori per i quali Mannheimer ha ipotizzato che la tendenza al calo potrebbe trovare una decisiva conferma in occasione dell’appuntamento delle elezioni Europee del prossimo maggio.





Se da un lato i risultati delle elezioni sarde hanno mostrato delle percentuali di afflusso alle urne piuttosto soddisfacenti, dall’altro è emerso ben evidente il tracollo del M5S, addirittura più disastroso di quello abruzzese. In Sardegna, infatti, alle politiche dello scorso anno la coalizione aveva ottenuto il 42.5% dei voti, oggi, invece, è arrivata a circa il 10%. Ciò che hanno perso i grillini lo ha conquistato il leader della Lega Matteo Salvini. L’incremento dei consensi ottenuti in Sardegna, dunque, si aggiunge al trend nazionale che premia ancora una volta il partito del vicepremier.