Sondaggio Mannheimer, FdI sale ancora: per il Pd un altro colpo da ko

Fratelli d'Italia continua a volare nei sondaggi. Il Pd, invece, è in caduta libera. Stando alle ultime rilevazioni presentate da Renato Manheimer a Piazzapulita, il talk show politico di La7 condotto da Corrado Formigli, il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni è cresciuto dello 0,3% rispetto al dato di mercoledì 2 aprile. FdI si piazza così al 29,8%. Come detto, il Nazareno crolla miseramente. Il partito guidato da Elly Schelin ha perso lo 0,1% e si attesta così al 22,3%. Il Movimento Cinque Stelle, invece, resta stabile al 12,3%. Nonostante la grande marcia per la pace organizzata a Roma lo scorso 5 aprile da Giuseppe Conte.

Stabile anche Forza Italia al 9%. La Lega, invece, continua la sua salita inarrestabile. Il partito guidato da Matteo Salvini ha conquistato lo 0,1% piazzandosi così al 9%, appaiato con Antonio Tajani. Cresce anche Alleanza Verdi e Sinistra, sempre dello 0,1%, piazzandosi così al 6,1%. Balzo in avanti per Azione. Il partito di Carlo Calenda conquista addirittura lo 0,4% e si attesta al 3,4%.