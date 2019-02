Una telefonata riparatrice. Matteo Salvini ha preso il cellulare e ha chiamato Silvio Berlusconi per ricucire dopo lo strappo causato da una frase, "mai più con il vecchio centrodestra", che ha fatto infuriare tutti dalle parti di Arcore.







"Silvio - avrebbe spiegato il leader della Lega al Cav, stando a un retroscena della Stampa -, ti assicuro che mi hanno attribuito frasi che non ho mai detto. Sto andando a Cagliari e chiarirò tutto". Ma il tema, più che il futuro prossimo è il presente, cioè la campagna per le regionali in Basilicata e in Piemonte. "E poi c'è un problema in Abruzzo - ha incalzato Salvini -. Lì i miei non riescono a chiudere un accordo per la formazione della giunta: non viene riconosciuto alla Lega il 27% che abbiamo ottenuto". Reazioni? I colonnelli di Forza Italia hanno riferito al quotidiano torinese che Berlusconi avrebbe gradito il gesto dell'(ex?) alleato, invitandolo ancora una volta a fare un passo indietro e a mollare il Movimento 5 Stelle: "Con loro, rischi il suicidio politico". La linea, però, era molto disturbata.