Il grande ritorno di Ladylike, Alessandra Moretti. Su Libero Alessandro Giuli disegna il ritratto delle "zingarelle", i volti femminili del "nuovo Pd" targato Nicola Zingaretti. E sorpresa, dietro la "capa" Paola De Micheli ecco spuntare @ale_more, "in odore di riscatto dal declassamento nel girone del Consiglio regionale veneto, dopo un passaggio a Montecitorio con Bersani e un giro di walzer a Strasburgo in quota Renzi".







Ufficialmente, "non detiene alcun lasciapassare ufficiale zingarettiano" visto che al congresso appoggiava Marco Minniti e dunque "è diventata zingarella per procura", vista la scelta di Minniti di ritirarsi per appoggiare il governatore del Lazio. "Giacché si è trovata al posto giusto nel momento giusto, adesso fa di tutto per starci nel migliore dei modi - sottolinea Giuli -. A giudicare dall' impennata delle sue appassionate e occhiazzurrate incursioni televisive, l' adesione al verbo zingarettiano non deve esserle costata alcuna fatica. Zingarella minuta e puntuta, non resterà disoccupata".