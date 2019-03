Sei italiani su dieci sono scontenti per le politiche economiche del governo. Ergo: Matteo Salvini è il caso che stia attento per le mosse grilline come il reddito di cittadinanza. E poi il 49% degli elettori pensa che la maggioranza non sia coesa.

E' quanto emerge nel sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere. Si ritiene che l'esecutivo non stia facendo quanto necessario per favorire la ripresa: lo pensa - si legge - quasi il 60% degli italiani, mentre meno del 30% ritiene che invece si stia favorendo la crescita. Il disagio alberga anche tra gli elettori della compagine governativa: 26% degli elettori pentastellati e addirittura 45% dei leghisti ritengono che si potrebbe fare meglio.

Per la Lega di Matteo Salvini è la conferma di una potenziale difficoltà, di una critica (più rilevante al Nord e tra i ceti produttivi come ci dicono altre ricerche) che per ora non è ancora diventata un allontanamento. Posto che la maggioranza pensa che la manovra non abbia spinte espansive, la caratterizzazione principale è sul welfare (24%) più che non sulla ripresa (4%).

D' altronde i due provvedimenti simbolo, quota 100 e reddito di cittadinanza, sono attribuiti prevalentemente all' area del sostegno sociale, più che non della reazione alla crisi.