Certo, il Pd di Nicola Zingaretti salirà pure nei sondaggi, ma non pare avere un grande seguito. Perché mai? Presto detto. A Potenza si è tenuta la prima uscita pubblica del neo-segretario democratico, impegnato nella campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Regionali. Ed eccolo, dunque, in piazza a tenere il suo comizio. Peccato però che la suddetta piazza sia semivuota, come dimostra la fotografia che potete vedere. Una foto piuttosto umiliante per il Pd: inizio pubblico piuttosto amaro, per Zingaretti...