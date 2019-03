Ma che fine ha fatto Alessandro Di Battista? O meglio, che fine farà? Già, perché domenica il grillino è stato avvistato all'Olimpico per seguire Lazio-Parma. Ma il futuro cosa gli riserverà? A dare qualche risposta è il grillino Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, che si sbottona a Un giorno da pecora su Rai Radio 1: "Di Battista? Siamo amici dal 2001, ci sentiamo spesso e ci siamo sentiti anche ieri, è molto tranquillo". E ancora: "Perché è sparito dalla tv? Avrà le sue ragioni. Credo a giugno andrà in India e la girerà tutta". Parole con cui sembra quasi proteggere Di Battista, una sorta di tentativo di sviare le polemiche che lo riguardano. Così come le mosse di Dibba assomigliano sempre di più a una fuga: il giro di tutta l'India è un'occupazione che lo terrà lontano, e per parecchio tempo, dal M5s.

