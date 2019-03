Giuliano Ferrara come sempre scatenato sul caso della Ong Mediterranea. Poche parole, taglienti, piovute su Twitter. Nel mirino dell'Elefantino c'è sempre Matteo Salvini: le sue politiche, Ferrara, non le ha mia condivise e men che meno le condivide ora. Dunque, rivolgendosi alla situazione in evoluzione, ai migranti bloccati al largo di Lampedusa sul natante della Ong, si interroga: "Ma se li arrestano li sbarcano, o no?". Chiaro il riferimento alla richiesta di Salvini, di arrestare i componenti della Ong, che ha agito al di fuori della legge. Peccato che il ministro dell'Interno parlasse soltanto dell'equipaggio, dunque non dei migranti, così come molti utenti hanno sottolineato su Twitter. Al commento, Ferrara aggiunge l'hashtag "trucezze", e qui il riferimento è al soprannome che ha coniato per il vicepremier leghista, il Truce.

Di seguito, il tweet di Giuliano Ferrara: