La "prova del tracollo". A Piazzapulita il dramma di Luigi Di Maio e del M5s. Il sondaggio di Index Research mandato in onda da Corrado Formigli giovedì sera nel talk politico di La7, infatti, fotografa la settimana disastrosa dei 5 Stelle, passati dal 21,3% del 14 marzo al 20,4% attuale. Di contro, oltre alla Lega ormai stabile come primo partito d'Italia con ampio margine (34,8%, +0,2) c'è l'avanzata del nuovo Pd di Nicola Zingaretti, che continua a cavalcare l'onda delle primarie. I dem sono oggi al 21,2%, dopo aver guadagnato in una sola settimana 1,1 punti. Impressionante il divario rispetto alle politiche del marzo 2018, quando i 5 Stelle erano il primo partito con il 32,7%, il Pd seguiva a 18,7% e la Lega terza con il 17,4% delle preferenze.