"Fuoco amico contro Silvio Berlusconi, ad Arcore e a Mediaset". Ne è convinto Luigi Bisignani, che nel suo consueto editoriale domenicale sul Tempo mette in guardia il Cav proprio nel momento in cui, di nuovo in lizza, ha riacquistato un ruolo politico di primo piano. Il "fuoco amico" è quello che "dalle sue aziende e da Arcore si sta alzando per convincerlo a non candidarsi alle elezioni europee, stroncando la sua più che legittima aspirazione a rientrare in un'assemblea parlamentare da dove fu espulso per via di una norma retroattiva", spiega Bisignani.











I segnali di questo pressing? "Azioni anche un po' sconsiderate - commenta l'editorialista -, come, a pochi mesi dalle elezioni, la chiusura della redazione romana de Il Giornale oppure la straripante presenza dei populisti nelle trasmissioni Mediaset.