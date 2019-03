"Mi dispiace vedere Forza Italia avvicinarsi verso la fine". Perché se continua così, dice Giovanni Toti in una intervista a Il Messaggero, il partito di Silvio Berlusconi è destinato a morire per "consunzione". Il governatore della Liguria analizza gli ultimi risultati elettorali: "In Lombardia, Veneto, Friuli, Abruzzo, Sardegna e ora Basilicata abbiamo verificato che l'alleanza di centrodestra ha avuto il consenso di tantissimi elettori. Per il Piemonte Cirio è un ottimo candidato. E' un elemento di novità e sarebbe opportuno andare insieme su questo percorso. Altrimenti qualcuno dovrà spiegare ai piemontesi il perché si vuole penalizzare la nostra corsa. Ma il vero pericolo che io vedo è per FI".

La "consunzione", appunto. "Sembra una candela che si sta spegnendo piano piano. Il buio non arriva subito ma la storia sembra già scritta". Per salvarsi è necessario che "tutti si mettano in discussione, che non ci siano più rendite acquisite, che ci sia un meccanismo democratico nelle decisioni da prendere. Attraverso un confronto libero e largo". Perché "nessuno ha una posizione intoccabile, se non Berlusconi che è il fondatore".

Anche lo scioglimento è "una strada. Chiedo a FI di aprire i propri confini", "il percorso dello scioglimento per confluire tutti in un grande soggetto con al centro regole democratiche è da considerare. Ridarebbe motivazioni. Oppure FI può scegliere il percorso di rinnovamento e di confrontarsi con Fratelli d'Italia. L'importante è aprire un dialogo". Ma Toti non ha paura di essere espulso: "Mi dispiace vedere FI avvicinarsi verso la fine. In ogni caso privarsi di una voce, ancorché critica, sarebbe miope. Ma se le visioni diventassero inconciliabili il divorzio sarebbe sempre possibile".