Fiorella Mannoia si aggiunge alla lunga lista di personaggi famosi ormai pentiti per essersi fidati del M5s alle ultime elezioni, al punto da regalare il proprio voto ai grillini: "Non mi pento mai di espormi - ha tuonato la cantante - ma in questo momento se mi chiedete se sono contenta, rispondo di no, non sono contenta. Ma sono più arrabbiata che pentita".

Lo sfogo della Mannoia è il ritratto autentico di una elettrice tradita dai grillini, soprattutto dalle loro innumerevoli promesse presto rimangiate. Oltre al fatto che la cantante non ha mai mandato giù l'alleanza pentastellata con la Lega di Matteo Salvini: "Le parole hanno un peso - ha detto la Mannoia - un conto è dire dobbiamo affrontare il problema dei migranti. Un altro è dire che 'la pacchia finita'. Chi una volta aveva il pudore di esprimere pubblicamente certi sentimenti negativi, oggi non si fa più problemi a farlo".