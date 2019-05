Alla Regionali in Piemonte centrodestra avanti con Alberto Cirio. In attesa dello spoglio che comincerà lunedì pomeriggio, gli exit poll Opinio Italia per Porta a porta danno il candidato sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia tra il 45% e il 49%, con il governatore uscente Sergio Chiamparino (Pd) tra il 36,5% e il 40,5%. Staccato Giorgio Bertola, candidato del Movimento 5 Stelle, per il quale la forchetta è tra il 12% e il 16% (cinque anni fa aveva sfiorato il 21,5%). Se la tendenza dovesse essere confermata, il Piemonte cambierebbe dunque colore e per la prima volta tutte le regioni del Nord sarebbero a guida centrodestra, dopo le recenti vittorie in Sardegna, Molise, Friuli e Basilicata.