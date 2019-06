Piazzapulita, Alessandra Moretti attacca le dichiarazioni di Salvini. Ma sono un fake

L'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti inizia il suo nuovo percorso politico con una gaffe in diretta. A Piazzapulita (La7) l'ormai ex consigliera regionale veneta ha commentato la lettera inviata dall'Ue al governo italiano circa la mancata riduzione del debito.

Ospite di Corrado Formigli, la Moretti attacca Matteo Salvini citando un suo tweet: «3,5 miliardi di euro di multa. Spread a 290. L'Europa crede di farci paura. Non sa che con 9.000.000 di italiani che credono in me, quella multa per noi è semplicemente ridicola. Con solo 400 euro a testa paghiamo tutto e li lasciamo anche la mancia per il caffè. Bacioni». Peccato però che quelle frasi provenissero dall'account parodia che fa verso al vicepremier.

Il video di Piazzapulita dal minuto 1.51