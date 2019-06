Giuseppe Sala propone il Daspo per il rom che occupano gli stessi edifici. Il sindaco potrebbe aver trovato una soluzione alla problematica degli insediamenti abusivi dei nomadi a Milano. "Ne stiamo discutendo anche con il prefetto, Renato Saccone", ha spiegato in occasione della colazione con i cittadini del Municipio 7, gli stessi che si sono lamentati della presenza di camper e roulotte di nomadi nel quartiere.





"Il Daspo urbano - ha sottolineato - sarebbe relativo ad alcuni spazi, perché poi alla fine ritornano sempre nello stesso punto e bisogna trovare delle formule affinché non lo facciano. Effettivamente vediamo che là dove ci sono, i cittadini giustamente si lamentano, bisogna trovare delle formule diverse". Poi ancora: "A Milano ci sono tremila nomadi, non è che sia contrario alla chiusura dei campi, ma questo vorrebbe dire che rimarrebbero ancora più in giro". Ugualmente a favore anche l'assessore regionale alle Politiche abitative della Lombardia, Stefano Bolognini (Lega): "Alcuni municipi si sono già espressi in tal senso anche su proposta della Lega. Ci sono persone che vengono a Milano per delinquere e altre per vivere serenamente. Nel primo caso in particolare, queste persone possono essere tranquillamente allontanate dalla città. Gente che viene per delinquere e fare reati non ne vogliamo più".