Giorgia Meloni, "quei sondaggi…": la frase rubata, per la sinistra è finita

Raggiunta l'intesa sulla manovra, che oggi approda nell'aula del Senato, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sarebbe detta rincuorata dall'ultimo sondaggio commissionato da Affariitaliani.it. La rilevazione, come riporta il Messaggero, registra l'alto gradimento degli elettori per la legge di bilancio appena chiusa: il 58,9% degli intervistati approva le misure del centrodestra. "Un dato che ci incoraggia e ci responsabilizza ancora di più", avrebbe detto la premier.
Intanto, però, non si sarebbe fermata, ma avrebbe già iniziato a lavorare ai dossier rimasti in sospeso. Due in particolare: il "decreto bollette" e la sanatoria edilizia. E una conferma su quest'ultimo punto arriva anche dal capogruppo di FdI Lucio Malan. Sul "condono" che proprio non piace alle opposizioni, al Messaggero ha detto: "O lo inserisce il governo direttamente nel testo di uno dei prossimi decreto leggi o all'interno di uno dei provvedimenti già all'esame". Poi ha assicurato: "Vedrete che troveremo una soluzione".
Sul fronte delle bollette, Meloni vorrebbe dare un segnale. L'intervento, in ogni caso, dovrebbe concentrarsi su due direttive. La prima sarebbe un contributo annuale di 55 euro per le famiglie in condizioni di disagio; la seconda sgravi fiscali per le imprese. L'ipotesi sarebbe ridurre la tariffa sia per i consumatori che per le aziende, spalmando negli anni la componente fiscale delle bollette legata agli incentivi per le rinnovabili.