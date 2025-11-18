Quarta repubblica, Simonetta Matone: "Quando ero pm", la verità su rom e borseggi"

Prime borseggiatrici in cella a Venezia, perché sono state redatte ventitre misure cautelari del giudice e, finora, sono state rintracciate solo sei persone. Ricostruiti colpi per 50 mila euro, con un racket molto violento alle spalle. Una ragazza, incinta, è stata presa a pugni per essere costretta a rubare. Il fenomeno, ovviamente, non riguarda solo la città lagunare ma tutte le grandi città turistiche italiane.

Le manette sono scattate per venti donne e tre uomini, la maggioranza di origini bosniache e croate. Tutti senza fissa dimora. I provvedimenti sono stati emessi dal gip Lea Acampora, su richiesta del pm Giorgio Gava. I reati contestati sono disparati: furto in concorso, violenze e minacce, lesioni, indebito utilizzo e falsificazione di carte, ricettazione, riciclaggio e sfruttamento di minori. Un gruppo criminale specializzato, un’associazione a delinquere.