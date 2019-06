Qualcosa non torna più nel governo e ora Matteo Salvini si sente accerchiato. La trattativa con l'Unione europea sulla procedura d'infrazione, che il premier Giuseppe Conte chiede di poter gestire in prima persona e con pieni poteri, e la polemica sui minibot che vede il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il numero uno della Bce Mario Draghi (con il Quirinale alle loro spalle) nettamente contrari ha fatto maturare una convinzione definitiva dentro la Lega: il "terzo partito" rema contro, quasi fosse una opposizione interna sempre più forte.











Secondo il retroscena della Stampa, Conte, Tria, Draghi e, "suo malgrado, anche Sergio Mattarella" vengono considerati l'argine europeista contro i sovranisti gialloverdi, e dal Carroccio fanno notare, per esempio, che i minibot sarebbero pure "previsti nel contratto di governo, in cui si dice che per risolvere il problema dei rimborso della Pubblica amministrazione occorre far ricorso a titoli di Stato di piccolo taglio". Basterebbe questo per piegare le resistenze, perlomeno di Conte e Tria, che però hanno le spalle più che coperte e in un contesto, quello dello scontro con Bruxelles, già di suo delicatissimo.