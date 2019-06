Bottino magro per il M5s ai ballottaggi: il saldo dei grillini è di tre città perse, si impongono soltanto a Campobasso, in Molise. E Luigi Di Maio trova tempo e modo per esultare per questo (magrissimo) risultato. Lo fa in un intervento a L'Italia s'è desta, su Radio Cusano Campus: "Sono contento perché Campobasso ha bisogno di rinascere come tante città del Sud e del Nord. Faccio i complimenti a Roberto Gravina (il neo-eletto, ndr)". Dunque, Di Maio aggiunge: "Le città non sono trofei. A Roberto faccio i complimenti perché è stato cinque anni all'opposizione e rappresenta un elemento di esperienza per una città che non è semplice da governare. Tornerò a Campobasso il 23 giugno per la sfilata dei misteri, lo avevo promesso ai cittadini", ha concluso Giggino. Per onor di cronaca, il candidato M5s Roberto Gravina è stato eletto sindaco di Campobasso ai ballottaggi con il 69,07%, imponendosi sul candidato del centrodestra Maria Domenica D'Alessandro. E il "grande risultato" del capoluogo molisano viene celebrato anche con una nota ufficiale diffusa del M5s: "Soddisfazione per il risultato ottenuto a Campobasso, complimenti al neo sindaco Roberto Gravina per la netta affermazione. Ancora una volta da soli contro un agglomerato di liste siamo riusciti ad ottenere un importante risultato. Dopo 5 anni di dura opposizione finalmente amministreremo Campobasso. Avanti così, dando sempre massima attenzione al territorio e ai cittadini". Contenti loro...