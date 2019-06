Un Matteo Renzi in versione "vietcong", o qualcosa di simile. Fatto fuori dal Pd, sempre più lontano dalla politica che conta, l'ex premier si palesa su Twitter con un cinguettio grottesco. Ecco un suo primo piano, alle sue spalle alberi, frasche e tanto verde. Nascosto nel bosco, insomma. E in calce al tweet, il commento: "Pausa domenicale all'estero. Ma pronto per tornare per intervenire in aula al Senato sul Decreto Crescita". Poi largo agli insulti: "Matteo Salvini e Luigi Di Maio che parlano di crescita sono come Zio Paperone che parla di generosità o Silvio Berlusconi che parla di castità: semplicemente incredibili", conclude.

Di seguito il tweet di Matteo Renzi: