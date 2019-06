Schiaffoni balneari contro Alessandro Di Battista. Dopo gli attacchi di Luigi Di Maio, l'urlatore professionista del M5s incassa anche la replica di un Matteo Salvini che, baldanzoso e a torso nudo in spiaggia, interpellato da SkyTg24, non si tira indietro. Prima una battuta sul fatto che "sulla spiaggia non c'è tregua", tra chi vuole selfie e chi vuole stringergli la mano. Poi però al ministro dell'Interno viene chiesto se, a suo parere, Di Battista vuole far cadere il governo: "È una bella giornata, non ho tempo per parlare di Di Battista", ha tagliato corto. Il giornalista però insiste, ricordando come Dibba abbia detto che "Salvini si sta berlusconizzando". E il leghista risponde: "Il fisico è quello che è...", dice mostrando la pancetta. E ancora: "Con il M5s sto lavorando bene. Se c'è qualcuno che chiacchiera girando il mondo, scrivendo libri a pagamento e insultando il prossimo gli auguro buona vita". Salvini aggiunge poi che "il governo dura quattro anni" e torna ad insistere sulla flat tax: "Se si riuscirà a fare? Ovvio, non è un capriccio della Lega diminuire le tasse alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori. È l'unico modo per far ripartire questo Paese", conclude Salvini.

Salvini replica a Di Battista dalla spiaggia: qui il video