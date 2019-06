Nella notte folle di Lampedusa, con la Sea Watch che forza il blocco della Guardia di finanza e fa sbarcare i suoi 40 migranti, finisce nella bufera anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, d'area M5s. "Sigonella '85, seppur con i dovuti distinguo, come Lampedusa 2019, quando anche chi non era socialista si riscoprì tutto ad un tratto craxiano".











A dichiararlo è Giorgio Silli, deputato del gruppo Misto ed ex responsabile immigrazione di Forza Italia. Non un leghista duro e puro, dunque. "Poi non si stupiscano a sinistra o in quello che rimane del mio ex partito e del centrodestra moderato se i moderati stanno scomparendo. Non ho sentito nessuna dichiarazione dal ministro della difesa Trenta, sarei curioso di sapere che ne pensa".