Giorgia Meloni sta fagocitando la destra. L'Assemblea nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità è convocata domenica prossima a Roma per l'elezione del nuovo segretario nazionale dopo le dimissioni di Gianni Alemanno, riporta Il Tempo. In Assemblea sarà proposto dal presidente Roberto Menia un documento politico per ratificare il patto federativo con Fratelli d'Italia in base al quale l'Mns ha presentato propri candidati nelle liste di Fdi per le elezioni europee. "Questa decisione è un passo importante nel percorso per costruire un nuovo grande movimento politico in grado di rappresentare tutta la destra italiana", ha detto Menia.