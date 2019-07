Matteo Renzi è stato condannato dalla Corte dei Conti della Toscana per un danno erariale da 15mila euro. Secondo i giudici contabili – da presidente della Provincia di Firenze – nel 2005 Renzi aveva nominato un collegio di direzione provinciale invece di un singolo direttore generale. Assieme a lui sono stati condannati anche quattro dg e l'assessore al Bilancio in carica al momento della nomina. Sicuramente di accertato c'è un danno erariale che raggiunge i 125mila euro. Non solo, perché la magistratura contabile ha avviato inoltre un altro procedimento nei confronti dell'ex segretario Dem. La Corte dei conti lo ha invitato a dedurre per un presunto danno erariale, a causa della scelta di due collaboratori privi di laurea per il suo staff quando era sindaco di Firenze. Tutti fatti risalenti al lontano 2009. In questo caso il presunto danno erariale attribuito a Renzi, coinvolto insieme ad altri due dirigenti, è di 69mila euro.

"Abbiamo immediatamente predisposto appello come avvenuto in analoga circostanza in passato", ha commentato l'avvocato di Renzi, Alberto Bianchi, al Fatto Quotidiano. "La condanna è avvenuta senza nessuna richiesta di condanna da parte della procura, e in presenza di una legge che esclude che possa essere sottoposto a giudizio un soggetto che, come nel caso di Renzi, era rientrato nel processo su ordine del giudice dopo che la procura ne aveva chiesto l’archiviazione".