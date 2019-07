Una discreta figuraccia, quella rimediata dalla piddina Simona Bonafè a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico di Rete 4. Al centro del dibattito - con Daniele Capezzone - ancora immigrazione, ong e sbarchi. E la renzina attacca: "Capezzone, oggi il Pd non è al governo. Sarei interessata a capire quali sono le politiche del governo sull'immigrazione, fenomeno complesso che non si risolve con la propaganda". Secca la prima risposta: "Cioè la vostra di propaganda, che è stata infatti bocciata dagli elettori". Ed è qui che la Bonafè ci regala la prima perla: "Mi pare più quella di Salvini, continuano più a sbarcare persone mentre lui parla". Insomma si scopre che il leader della Lega che ha raccolto il 34% alle ultime Europee sarebbe stato bocciato dagli elettori. Spiazzante. Dunque Capezzone rincara la dose: "Il problema vostro è che più parlate, più Salvini guadagna voti. Fatevi qualche domanda sull'efficacia della vostra strategia". E una Bonafè scatenata mette a segno il secondo strepitoso autogol, rispondendo: "Non c'è bisogno dell'efficacia nostra". Assist perfetto per Capezzone, che conclude: "Sì, siete inefficaci. Sono d'accordo". Fine del disastro piddino.

Di seguito, il video del dibattito Bonafè-Capezzone a Stasera Italia: