Crisi di nervi per Matteo Renzi. Crisi di nervi su Twitter, dove già di buon mattino aveva dovuto incassare un attacco da parte di Matteo Salvini. Ma il fu rottamatore sceglie di rispondere a un altro affondo del leader della Lega, il quale aveva rilanciato sul social un articolo de Il Tempo in cui si raccontava dello scontro nel Pd sulla raccolta firme contro di lui, lanciata sia da Renzi sia da Nicola Zingaretti. Salvini scriveva: "Il Pd, dopo anni di disastri, pretenderebbe di cacciare la Lega con una raccolta firme (e litigano pure). Geniali, no?". Come detto, Renzi ha risposto in modo scomposto: "I disastri li hai fatti tu, omonimo - ha esordito su Twitter -. Azzerato il Pil, creato clima d'odio, assente in Europa. Restituisci i 49 milioni e mettiti a lavorare: sono 26 anni consecutivi che ti paghiamo lo stipendio, fannullone". Volano gli stracci, insomma.

Di seguito, il raptus su Twitter di Matteo Renzi: