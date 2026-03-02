Iran, Sandro Ruotolo senza vergogna: "Italia non si allinei agli Usa"

Trump e Netanyahu attaccano l'Iran e mettono fine alla vita del sanguinario Khamenei e il Pd se la prende con Meloni. Niente di strano, per carità. Ormai ci siamo abituati al delirio dei dem quando si tratta di politica internazionale. "La guerra si estende in tutto il Medio Oriente - ha spiegato Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare -. Le sirene d'allarme suonano in Giordania mentre migliaia di civili fuggono dal Libano e a Cipro viene colpita una base militare britannica. L'escalation di Trump e Netanyahu contro l'Iran rischia di trascinare l'intera regione in una spirale fuori controllo. Intanto l'Europa appare incerta e l'Italia non può limitarsi ad allinearsi alle scelte di Washington. Bisogna fermare la spirale militare, pretendere un cessate il fuoco immediato e il ritorno alla diplomazia".

Dello stesso avviso anche Enzo Amendola, capogruppo del Pd in commissione estero della Camera. "La Presidente del Consiglio spieghi al Paese cosa ne pensa di questa operazione militare, in base al diritto internazionale, alla nostra Costituzione e alla logica politica che muove gli interessi nel Medio Oriente - ha detto ai microfoni di Sky Tg24 -. E deve farlo a schiena dritta, in Parlamento: ci spieghi se è d’accordo con le ‘operazioni preventive’ di Trump e Netanyahu, se così si risolvono i conflitti e se questa è la linea di politica estera dell’Italia. Meloni spieghi anche le parole del ministro Crosetto che oggi in una intervista ha detto che il governo è pronto a operazioni congiunte, valutandole caso per caso, qualora Stati Uniti e Israele lo chiederanno".