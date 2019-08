Fuori il primo nome. Si parla del caos in cui versa Forza Italia dopo l'addio di Giovanni Toti, quello dei giovani azzurri, Stefano Cavedagna e i malumori espressi anche da Mara Carfagna. La notizia la rilancia affaritaliani.it, che indica in Galeazzo Bignami uno dei primi deputati che potrebbe lasciare il partito. Segretario regionale di Bologna, 43 anni, potrebbe infatti comunicare il so addio all'azzurro, il tutto mentre Toti, intervistato da Repubblica, ha annunciato il suo nuovo soggetto politico, Cambiamo!.

Come detto, in precedenza anche Cavedagna ha annunciato il passo indietro, comunicato con un post su Facebook: "Sono stato accusato di avere posizioni diverse dal mio partito. Penso che sia il mio partito che ha abbandonato le sue storiche posizioni. Ho combattuto tante battaglie da oltre 10 anni. Ho affrontato da novembre, con tanti amici, una battaglia sui valori e sull’organizzazione interna assieme a tantissimi giovani competenti. Vi ringrazio tutti per il grande entusiasmo e la grande amicizia. Siete l’Italia più bella.Purtroppo, visti i recenti eventi, non è andata come speravamo. Coerentemente con il mio pensiero, senza voler mantenere rendite di posizione, stamattina ho rassegnato le dimissioni da Presidente nazionale eletto di Forza Italia Giovani", ha concluso Cavedagna.