"Ciò di cui parla Grillo sarebbe una svolta totale, ma adesso sarebbe troppo prematuro. Mi sembra che ora sia un modo per creare e aumentare confusione". Parola di Enrico Letta che, ospite a In Onda su La7, commenta le dichiarazioni di Beppe Grillo in merito all'apertura del Movimento nei confronti del Partito Democratico.

"Io penso che debba essere necessario in questa vicenda la chiarezza. La linearità dice che hanno governato due partiti, Lega e Cinque Stelle, uno dei due (la Lega) ha detto basta. Ma siccome il Movimento 5 Stelle ha il 37 per cento del Parlamento, è tutto nelle mani dei grillini". E ancora, l'ex presidente del Consiglio: "La prosecuzione o no dipende da loro. Dunque la situazione con il Pd dipende da che tipo di posizione prenderanno i grillini".