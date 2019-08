Maria Giovanna Maglie non ha dubbi sulla sorte del leader leghista alla luce dell'annuncio della crisi di governo: "In queste ore di informazione avvelenata e di pareri sparati da finti osservatori pensosi, ricordatevi che Matteo Salvini e il voto non sono nelle mani di Zingaretti o nelle grinfie di Renzi e Grillo, sono saldamente nella volontà degli italiani". Dopo l'annuncio del possibile inciucio Renzi-Grillo, entrambi favorevoli ad un'eventuale alleanza ed entrambi contro il ritorno alle urne immediato, a fermare il loro entusiasmo ci ha pensato la giornalista. Eh sì perché nessuno potrà arrestare il volere degli italiani, che pare si siano già espressi alle Europee.

In queste ore di informazione avvelenata e di pareri sparati da finti osservatori pensosi, ricordatevi che @matteosalvinimi e #ilvoto non sono nelle mani di Zingaretti o nelle grinfie di Renzi e Grillo,sono saldamente nella volontà degli italiani — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) August 11, 2019