Giuseppe Conte, durante il suo discorso dal Senato sulla mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei suoi confronti, tifa per i Cinque Stelle. "Al Movimento 5 stelle rivolgo l'invito a far tesoro di questa prima esperienza di governo". E ancora: "Quando si assumono incarichi di governo bisogna essere pienamente consapevoli della responsabilità ed evitare di lasciarsi condizionare da sondaggi anche non favorevoli. Le valutazioni sull'azione di governo si fanno alla fine, a consuntivo".

Il premier, ormai alla fine della sua brevissima carriera con il governo gialloverde, spera di rimanere a Palazzo Chigi. Magari con un Conte bis dove al posto della Lega e del M5s, ci sono i grillini con il fu nemico Pd. Il presidente del Consiglio le prova dunque tutte pur di non finire nel dimenticatoio e nella sua invettiva al leader leghista cerca di farsi strada nel futuro esecutivo.