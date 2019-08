Matteo Salvini non ha gradito le parole del presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra. Il grillino in Senato lo ha accostato alla 'ndrangheta per essersi votato alla Madonna. Un'accusa gravissima che si aggiunge al discorso-invettiva del premier Giuseppe Conte, il quale si è lasciato andare rinfacciando un anno di comportamenti - a parer suo - sbagliati del leader leghista. Il presidente del Consiglio ha criticato l'utilizzo dei simboli religiosi da parte del ministro, così come la sua linea politica sull'immigrazione. In tanti, come Salvini, si chiedono perché tutto questo non sia venuto fuori prima.

"Mi viene il sospetto - fa sapere Salvini in un diretta Facebook - che qualcuno abbia meditato mesi fa le mosse per dar vita a un inciucio giallorosso. I rapporti tra Pd e M5s sono iniziati a farsi più serrati con la nomina (in pieno accordo) di Ursula Von der Leyen al Parlamento europeo". Insomma, per il ministro l'ex alleato tramava qualcosa. Lo stesso qualcosa per cui tutti ora incolpano Salvini: la fine della legislatura.