Un sondaggio inedito, risalente al 9 agosto quando la crisi era appena stato aperta. A rivelarlo è Dagospia e a commissionarlo "uno dei più grandi fondi di investimento americani". Interessato evidentemente a capire le prospettive politiche e di governo dell'Italia, che in quel momento sembravano un po' più chiare di oggi.











"Le risposte - sottolinea Dagospia - evidenziavano una significativa volatilità". Per questo la multinazionale ha dato il compito alla società di ricerca di sondare non le intenzioni di voto ma "il sentiment" degli elettori. L'umore, diciamo così, la disponibilità a scegliere l'uno o l'altro schieramento. Le "forbici" però sono grandi a tal punto da far presagire, due settimane dopo, altre clamorose variazioni. La Lega va da un 30 a un 39% ("con leader indiscusso Matteo Salvini"), il M5s da un 11 a un 17% ("senza un leader riconosciuto"), il Pd da un 20 a un 28% ("e anche qui senza un leader riconosciuto"). Il cliente - conclude Dago - ha chiesto di rifare il sondaggio nelle prossime settimane. Ovviamente insoddisfatto".