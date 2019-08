Clima pesantissimo nei pressi del Quirinale. Dopo la consultazione tra il presidente Sergio Mattarella e il segretario del Pd Nicola Zingaretti è successo di tutto. Fonti renziane riferiscono di una rivolta interna per quella frase, "condizioni non negoziabili", pronunciata da Zingaretti che sarebbe, secondo le stesse fonti, un chiaro tentativo di "far fallire la trattativa con i 5 Stelle".



Allo stesso modo, un pezzo di Movimento 5 Stelle sarebbe insorto contro il possibile nuovo alleato. Le indiscrezioni di stampa in merito ai paletti fissati dal segretario dem sono state accolte con allarmismo da quella parte del Movimento che nutre più perplessità attorno alla nascita di un governo con il Pd. "Zingaretti si comporta come Giuda", commenta una fonte qualificata, tra i principali detrattori, nel M5s, alla nascita del governo con il Pd. "Per noi l'alleanza con il Pd non si può fare e comunque non si può fare a queste condizioni", si scandisce secondo quanto riporta l'agenzia Agi. "Andiamo a votare cosi' vediamo i geni leghisti in opera. Alla prova del governo vediamo come cambiano rispetto agli annunci".