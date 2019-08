Mentre vanno avanti le trattative tra Movimento Cinque stelle e Pd per trovare un'intesa e dar vita a un governo giallo-rosso, è partito il totonomi a Palazzo Chigi. Chi prenderà infatti il posto di Giuseppe Conte? Al momento le chance che Roberto Fico, attuale presidente della Camera possa diventare premier sono molto ridotte mentre salgono le "quotazioni di Enrico Giovannini e Marta Cartabia. Con il primo favorito visto che ha l'appoggio non solo del Pd ma anche di Beppe Grillo e di Sergio Mattarella.

Ma attenzione, perché tra i papabili presidenti del Consiglio, riporta il Giornale in un retroscena, spunta anche il nome di Massimo Bray, ex ministro dei Beni culturali durante il governo Letta e molto vicino a Massimo D'Alema. Fra i dem potrebbero andare a far parte della squadra giallo-rossa alcuni uomini vicini a Nicola Zingaretti: Marina Sereni (Area Franceschini), Andrea Orlando (candidato al ruolo di vicepremier), Goffredo Bettini (Economia).

Non avrebbe invece una poltrona Dario Franceschini mentre ne prenderebbero una i bersaniani che in Parlamento sono decisivi per far nascere l'esecutivo M5s-Pd. Si parla di Pietro Grasso, alla Giustizia, o di Vasco Errani, alle Infrastrutture. Potrebbe essere riconfermato l'uscente Giovanni Tria.