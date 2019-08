La crisi di governo sta facendo malissimo a Matteo Salvini. Secondo un sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore pubblicato sul quotidiano economico la Lega è passata dal 38,9 per cento del 30 luglio al 33,7 perdendo così più di cinque punti. Mentre il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e il Pd di Nicola Zingaretti sono in risalita anche se nessuno dei due beneficia significativamente del crollo dello del Carroccio. In proporzione, cresce di più Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.



Intenzioni di voto a parte, gli elettori (41 per cento) vogliono tornare al voto in autunno. "Questo dato nasconde però una netta differenza tra destra e sinistra. Solo il 21% degli elettori del Pd vorrebbero le urne mentre il 62% preferisce un governo con il M5s", scrive Roberto D'Alimonte: "Dall'altra parte l'83% degli elettori della Lega vogliono le elezioni insieme a quelli di Fdi e di Forza Italia".

Mentre gli elettori del M5s si collocano in mezzo. "Solo il 22% vuole il voto in autunno, mentre il 43% preferisce un governo con il Pd. Questi ultimi non sono la maggioranza assoluta, ma non sono pochi. Fino a poche settimane fa erano molti meno. Sono pochissimi invece gli elettori della Lega (solo il 7%) che preferiscono tornare al governo con i Cinque Stelle e altrettanti pochi sono gli elettori M%S (16%) che vorrebbero tornare con la Lega".