"No tu, Elevato di sto ca**o, non hai incontrato Dio. Tu hai incontrato Satana e stai distruggendo tutto quello che Gianroberto Casaleggio aveva costruito. Giuda, hai venduto il MoVimento per quattro soldi al peggior nemico. Meriti solo il disprezzo". Paolo Becchi è senza freni contro il fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo. Erano lontani i tempi in cui il Pd rappresentava il nemico dei grillini. Ad oggi, invece, i Cinque Stelle, pur di tenersi la poltrona, sono disposti anche a governare con il fu traditore. Il tutto - come ricorda il filosofo - attraverso la benedizione del comico.

Lo sfogo di Becchi arriva a ridosso della dichiarazione di Grillo che sul suo blog scrive: "Ho incontrato Dio. Ecco cosa mi ha detto...". E sul suo lungo monologo: "Sbaglio oppure una delle paure più diffuse oggi in Italia è che lei torni in campo, signor Giuseppe? Lei è il lessico, il vocabolario, della politica e del paese a partire dal V-Day. Lei è effetto e causa perfettamente pesati dell’oggigiorno!". Il pentastellato fa riferimento a Conte, il premier che è appena uscito dal sarcofago.