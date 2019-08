"Due consigli: una lettura della Costituzione e un po' di gocce di calmante". La deputata del Pd, Alessia Morani, risponde così all'ultimo video di Giorgia Meloni, in cui la leader di Fratelli d'Italia invita alle elezioni subito. "Stanno facendo di tutto per togliervi la parola - sentenzia la Meloni nel video -. Stanno rubando il governo per impedire agli italiani di votare e tenersi la poltrona".

Una frase che a quanto pare non è piaciuta alla piddina, pronta a prendere la palla al balzo e attaccare la leader di destra durante la crisi di governo. Da una parte, dunque, la Meloni intenzionata a fermare l'inciucio che porterebbe e un governo non eletto e, dall'altra, la Morani che difende a spada tratta il matrimonio Pd-M5s.