Mentre Pd e 5 Stelle nelle segrete stanze già esultavano per il neonato Conte-bis, a Repubblica stavano preparando la "gufata" più clamorosa in prima pagina. Il quotidiano diretto da Carlo Verdelli, sempre molto scettico sulla riuscita del governo giallorosso, dopo averlo bollato qualche ora prima come "gioco politico spregiudicato" oggi prende atto del papocchio concluso con il benestare di Sergio Mattarella ma con una botta di realismo titola: "Coraggio Conte, sarà dura".











Più o meno l'esatto opposto di quell'inguaribile ottimista di Marco Travaglio, che sul Fatto quotidiano immagina l'avvocato del popolo addirittura nelle vesti di un Papa appena eletto. Occhio, sembra avvertire il quotidiano di riferimento della sinistra italiana, che dal Paradiso all'Inferno a volte il passo è molto breve.