"Conte ha giocato bene la sua partita. Molto bravo è stato Rocco Casalino che ha dettato le linee del suo ruolo. Ma vorrei fare un passo indietro: il Paese ormai è completamente disorientato. Non si può entrare in una conferenza stampa e cambiare opinione dopo mezz'ora. Questo governo, se nasce così - e sicuramente nasce - può governare in questo modo?".

A chiederselo, oltre agli italiani, è Myrta Merlino che, ospite a La7 al programma In Onda, racconta il vero dramma: i cittadini non sanno cosa stia realmente accadendo. Cambi di opinione repentini e attacchi a destra e a manca tra i membri di entrambe le forze politiche mettono a repentaglio la creazione di questo governo. E ancora: "Siamo tornati ai rituali della Prima Repubblica come dice Minzolini, ma adesso rompere i cristalli è molto più semplice. Questa crisi ci fa riscoprire l'arte antica della Repubblica. Alla fine è stato Sergio Mattarella a dare a Conte il ruolo del presidente del Consiglio. Ora lui non è più burattino di nessuno".