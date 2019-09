Debora Serracchiani attacca Matteo Salvini: "Ha suicidato il governo e ora, con Giorgia Meloni..."

"Ci siamo: Matteo Salvini non solo ha suicidato il suo governo ma ora si mette pure al traino dell'iniziativa politica di Fratelli d'Italia e scende in piazza a rincalzo di Giorgia Meloni". Debora Serracchiani, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il leader della Lega: "Triste decadenza per uno che voleva i pieni poteri e mettersi contro il mondo occidentale".

Ma il suo commento ha scatenato il popolo social, che evidentemente non la pensa come la piddina. "Hai rovinato il Friuli con la tua amministrazione e ci parli di decadenza? Guardati allo specchio...", scrive uno. "Ma siete ossessionati da Salvini, non parlate d'altro. Ma fate una bella psicoterapia di gruppo e levatevi dai cogl***i. L'avete capito o no che siete destinati al nulla per cento?", attacca un altro. "Magari ci fosse riuscito almeno non avremmo tiranni comunisti mai votati dal popolo al governo, i colpevoli siete voi che avete iniettato il veleno nelle menti di principianti allo sbaraglio che si sono trovati in posti di potere per casualità, storditi dalle luce dell'onnipotenza", si legge ancora. "Vi state insediando al governo solo grazie a sporchi giochi politici benedetti da Mattarella ed Europa, il popolo non vi vuole a governare, il popolo vi disprezza e basta. Se ne faccia una ragione".