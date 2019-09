E' vero che il primo pensiero di Nicola Zingaretti in questo momento è far partire il governo, che "è sempre il momento più difficile". Soprattutto per lui che voleva le elezioni e che alla fine ha ceduto dando il via libera al Conte bis a condizione che non sia "un governicchio". Ma Zingaretti ha anche un'altra questione da affrontare: sostituire Paolo Gentiloni - ora commissario europeo - alla presidenza del Partito democratico. "Penso a una donna", dice il segretario, secondo quanto riporta il Corriere della Sera in un retroscena. In pole, sponsorizzata dallo stesso Zingaretti ci sarebbe l'ex ministro della Difesa Roberta Pinotti. "Un altro posto conquistato dalla corrente di Dario Franceschini", osserva qualcuno. Ma c'è anche un altro nome pesante, che non è di una donna, ma dell'ex segretario Matteo Renzi.