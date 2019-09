Salvini, Roberto Maroni: "Pd e Cinque Stelle non riusciranno a farlo fuori, lui stravincerebbe comunque"

"Se il governo M5S-Pd va in crisi e si va al voto a primavera, Salvini stravince, ma se anche non succede e si va al voto nel 2023, sarà una traversata nel deserto ma Salvini ha tante borracce d'acqua con sé, non c'è dubbio". Roberto Maroni tranquillizza il leader della Lega, reo di aver aperto la crisi di governo senza ottenere le elezioni.

"Per Salvini nessun boomerang. Anche nel '94 si diceva, con la fine del governo Berlusconi, che la Lega sarebbe sparita e Bossi era dato per finito, ma quando si tornò alle urne la Lega ebbe il suo massimo storico, superando il 10. Ora la partita più interessante - spiega l'ex governatore della Lombardia - è cosa accadrà nel centrodestra, se Fi ci sarà ancora. Lo spazio per il centrodestra c'è, perché in Italia la maggioranza del consenso è per il centrodestra, ma il centrodestra che ho vissuto io non c'è più, si affacciano soggetti nuovi. Quindi si vedrà".