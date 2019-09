Otto e Mezzo, Lilli Gruber interrompe di continuo Lucia Borgonzoni, ma lei la mette subito al suo posto

Lucia Borgonzoni, ospite a Otto e Mezzo, viene incalzata da Lilli Gruber in continuazione, anche mentre risponde a Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'Arena chiede alla senatrice leghista del motivo per cui Matteo Salvini ha staccato la spina con i Cinque Stelle. Nel frattempo in cui la candidata alle Regionali in Emilia Romagna replica, la Gruber la interrompe facendo riferimento a un tema che in quel momento non c'entra nulla con il contesto: ossia Salvini in costume da bagno al Papeete. Immediata la risposta: "Uno si veste come vuole" dice la Borgonzoni.

Ma l'ostilità della Gruber per la leghista non finisce qui: "Le poltrone quando c'eravate voi non erano poltrone? Voi non vi siete dimessi quando il leader leghista ha annunciato la crisi e adesso dite che il Pd e i Cinque Stelle non vogliono lasciare la posizione". Anche in questo caso la Borgonzoni tenta di spiegare fino a quando, ancora una volta, viene fermata dalla conduttrice. La candidata alle Regionali in Emilia Romagna non si arrende e continua a spiegare le proprie ragioni, sentendosi pure riprendere dalla Gruber.