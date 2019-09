Matteo Renzi lascia il Pd. Telefonata a Conte: i fedelissimi che vanno con lui, quelli che lo mollano

Matteo Renzi a un passo dall'addio al Pd. Gli ultimi appelli, da Franceschini a Zingaretti, passando per il fedelissimo Nardella, non lo hanno convinto. L'ex premier, racconta chi gli è vicino, annuncerà domani il suo addio al Partito democratico. "Ormai è quasi certo, anche se con lui niente lo è", viene spiegato. Una telefonata, a tarda sera, a Giuseppe Conte serve a rassicurare il premier sulle sue intenzioni: gruppi autonomi in Parlamento, ma sostegno convinto al Governo. Domani, quindi, un'intervista in edicola prima, poi la spiegazione di un "scelta difficile" nel salotto di 'Porta a porta'. Nessuna intenzione di sabotare il Governo appena nato, anzi. Semmai l'opposto: rivendicare un 'ruolo in commedia', sedere al tavolo delle decisioni, farsi interlocutore di primo piano (al pari di Di Maio e Zingaretti) di Giuseppe Conte per contribuire a "orientarne la rotta" in senso "riformista".

La nuova 'gamba' della maggioranza, in realtà, vanterebbe già due ministri - Teresa Bellanova, titolare delle Politiche Agricole (già in odore di 'capodelegazione') e Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia - la viceministra all'Istruzione Anna Ascani e il sottosegretario Ivan Scalfarotto. Resterebbero invece dentro il Pd Lorenzo Guerini e i sottosegretari Alessia Morani, Simona Malpezzi e Salvatore Margiotta che oggi hanno invitato l'ex premier a mantenere unito il Pd.

La scissione, se alla fine si concretizzerà davvero, separerà per la prima volta le due anime del 'renzismo': quella 'soft' incarnata da Base riformista, corrente guidata da Luca Lotti e Lorenzo Guerini, e quella 'turbo' rappresentata da Sempre Avanti, del duo Roberto Giachetti (che oggi ha annunciato le sue dimissioni dalla direzione Pd) - Anna Ascani. E separerà per la prima volta anche gli 'inseparabili' Renzi e Lotti. Nessuna rottura a livello personale, viene assicurato. I due sabato sera erano seduti uno accanto all'altro allo Stadio a Firenze per Fiorentina-Juventus. "Sono due fratelli e tali restano, solo che adesso hanno idee diverse", dice chi gli è vicino. Amici come prima, quindi. Anche se in Base riformista sono in tanti a pensarla come Lotti e a non voler lasciare il Pd. Chi è pronto a lasciare azzarda un "morirete Franceschiniani", ma la replica è secca: "Sciocchezze. Non moriremo franceschiniani, semmai moriremo riformisti! Ma dentro il Pd".

Su quelli che alla fine saranno i numeri in Parlamento il pallottoliere è in costante aggiornamento fino a tarda sera. Alla Camera dovrebbero essere "più di 20 deputati" (numero minimo, da regolamento) a comporre il nuovo gruppo. "Più di 15 - racconta chi sta lavorando al dossier - verranno dal Pd, gli altri si aggregheranno dal Misto o da FI". Già con un piede fuori dal gruppo sarebbero Boschi, Giachetti, Nobili, Ascani, Marattin (possibile capogruppo), Anzaldi, Scalfarotto, Rosato, De Filippo, Marco Di Maio, Del Barba, Mor, Fregolent, Annibali, Nardi e Noja. Al Senato, per regolamento, non si possono fare nuovi gruppi, ma a traslocare nel Misto insieme a Renzi ci sarebbero una decina di parlamentari tra i quali Bonifazi, Faraone, Cerno, Bellanova, Comincini, Ginetti e Mauro Marino.

Al Nazareno, c'è da giurarci, domani sera la tv dello studio di Nicola Zingaretti sarà sintonizzata su Porta a porta. "Niente pop corn", viene assicurato. "Scissioni indolori non ne esistono", è la linea. "Parlare di separazione consensuale non ha senso - dice Enrico Letta - Francamente mi sembra difficile spiegarlo agli italiani, e siccome Renzi è intelligente lo sa benissimo. Fare la scissione non ha senso logico". Anche Liberi e Uguali attende alla finestra le mosse dell'ex premier. Un rientro immediato nel Pd, viene assicurato, "non è all'ordine del giorno". Del resto nemmeno 'il partito di Renzi' lo era.