Matteo Salvini, indiscrezione: settimana prossima tre parlamentari M5s entrano nella Lega

La bomba politica la ha sganciata Matteo Salvini in persona, che non si nasconde più: "Nei prossimi giorni tanti amministratori locali e non solo locali entreranno nella Lega perché per loro l'onore e la dignità sono valori importanti - ha premesso -. Sono uomini e donne che si vergognano di quello che sta succedendo. Lo vedrete nei prossimi giorni". Così l'ex ministro dell'Interno parlando con i giornalisti a margine di una iniziativa elettorale che si è tenuta a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia.

E ulteriori informazioni circa queste parole arrivano da affaritaliani.it, che ha appreso da fonti leghiste qualificate come la prossima settimana dovrebbe essere annunciato il passaggio di due o tre parlamentari, coinvolti sia Camera sia Senato, dal M5s alla Lega. Già, dai grillini al Carroccio. Un passaggio dal valore simbolico elevatissimo, qualora confermato, assai più pesante di eventuali migrazioni da Forza Italia alla Lega, altro tema all'ordine del giorno.

Le bocche restano però cucite circa i nomi che sarebbero coinvolti, che saprebbero soltanto Salvini e pochissimi tra i suoi più stretti collaboratori. Il punto è che le trattative sono ancora in corso e non si vuole mettere a repentaglio l'operazione. Le medesime fonti leghiste, infine, riferiscono sempre ad affaritaliani.it che anche Forza Italia è in subbuglio per le voci circa possibili cambi di casacca, resi però più difficili da Cambiamo!, la nuova creatura politica di Giovanni Toti.