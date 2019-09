Lega, il sondaggio di Termometro Politico la dà al massimo storico: Matteo Salvini inarrestabile

La Lega ottiene più consensi delle Europee. Questo lo scenario rivelato dal sondaggio di Termometro Politico per la trasmissione Coffee Break. Chi ha votato il Carroccio alle scorse elezioni lo voterebbe nuovamente portando il partito di Matteo Salvini al 36,1 per cento. Brutto colpo, invece, per il Partito Democratico che risente della scissione di Renzi.

I dem infatti calano al 19,5 per cento, poco distanti dai Cinque Stelle che ottengono il 18,5 per cento, dimostrando una certa sofferenza da due settimane a questa parte. Quasi in concomitanza con il nuovo Conte bis. Subito dopo si posiziona il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia che arriva - attraverso una crescita continua - al 8,4 per cento. Più basso Forza Italia che ottiene il 5,2 per cento. A seguire il neonato partito Italia Viva, quotato a 3,6.