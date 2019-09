Flavio Briatore, bordata al M5s: "Vivono solo per tenersi la poltrona"

"Non hanno un piano B, oltre alla politica. Cercheranno in tutti i modi di rimanere lì". Flavio Briatore non ha alcun dubbio sul fatto che i Cinque stelle faranno il possibile per tenersi la poltrona. "Prima chi faceva politica aveva anche un lavoro. Ora chi fa politica ha solo questo lavoro... Vivono per difendere le loro posizioni: fossi lì farei lo stesso. Chi perde il posto in politica non ha più niente. Penso ai ragazzi grillini, passati da salario zero a 10-15.000 euro al mese, è cambiata la vita. Avranno ristrutturato la casa e cambiato la macchina...", afferma l'imprenditore sul suo profilo Instagram rispondendo alle domande sul Movimento del Fare da lui fondato.

Insomma, conclude Briatore, "cercheranno in tutti i modi di rimanere lì perché non hanno un piano B e faranno di tutto per restare lì. Il problema dei politici non è fare, è stare. Poi che il Paese vada bene o meno bene...".