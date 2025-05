Sara Curtis lascia l'Italia, orrore puro: "Mi dicono che è nigeriano"

Sara Curtis lascia l'Italia per approdare negli Stati Uniti. "Ho pensato: Sara buttati. Io non sto andando negli Usa per divertirmi o per 'fuggire' ma per migliorarmi come atleta e come persona. Il tricolore lo vestirò per sempre perché sono italiana. A dispetto di quello che può pensare qualche ignorante".

La nuotatrice, che ha appena battuto il record di Federica Pellegrini nei 100 stile libero, ha raccontato al Corriere della Sera di aver ricevuto commenti razzisti: "Alcuni scrivono che il mio record italiano in realtà è un record nigeriano. Sono frasi che mi fanno ribrezzo. Questi signori dovrebbero sfogliarsi la Costituzione, sapere che tra i requisiti per avere la cittadinanza c’è quello di avere almeno un genitore italiano. Mio papà è italiano, mia mamma è nata in Nigeria dove io non sono mai stata, ma un giorno ci andrò. Essere nata da due culture diverse è il mio grande arricchimento. Nella mia classe all’Istituto Tecnico Economico di Savigliano siamo in nove, c’è solo una ragazza che ha entrambi i genitori italiani. Sentirmi dire che non sono italiana solo perché sono mulatta è ripugnante".