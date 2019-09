Alessandra Ghisleri inchioda Matteo Renzi: "Si è collocato al centro del Parlamento, non della gente"

Ospite in studio a L'aria che tira di Myrta Merlino ecco Matteo Renzi, il protagonista politico delle ultime settimane fa capolino a La7. Va da sé, anche il dibattito che segue è tutto su di lui. E la Merlino interroga Alessandra Ghisleri, la sondaggista che non sbaglia mai: "Ma esiste questo centro? Quanto è grande? Renzi può cannibalizzare gli altri". Interessante la risposta offerta dalla direttrice di Euromedia Research: "Intanto Renzi si è posizionato al centro del Parlamento e non ancora al centro della gente", esordisce con un metaforico schiaffone al leader di Italia Viva. Dunque la Ghisleri aggiugne: "Non essendoci state elezioni tutto quel che c'è è solo un'intenzione. La politica ci ha insegnato, soprattutto questo governo, che gli accordi possono anche essere fatti tradaendo le posizioni geometriche della politica, ovvero sinistra e destra", ha concluso la Ghisleri.